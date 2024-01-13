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Джокович о травме запястья: Сейчас все в порядке, хватило времени, чтобы восстановиться
В готовности перед Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал ситуацию с травмой запястья и рассказал, как чувствует себя сегодня.
"Запястье в порядке. У меня было время с последнего матча против де Минора на United Cup до старта здесь, чтобы восстановиться, я хорошо тренировался. Тренировки пока проходят без боли. Всё выглядит хорошо. Посмотрим, как пойдет дальше.
Это не так ужасно, как некоторые другие травмы, которые я имел здесь. В 2021 и 2023 у меня были более серьезные травмы, с которыми мне приходилось справляться. Однако я не могу предположить, вернется ли боль. Когда я начинаю играть больше матчей, уровень стресса повышается" – сказал Новак.
Напомним, что ранее украинки
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