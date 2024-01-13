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Джокович о травме запястья: Сейчас все в порядке, хватило времени, чтобы восстановиться

Теннис
Обновлено

В готовности перед Australian Open

Джокович о травме запястья: Сейчас все в порядке, хватило времени, чтобы восстановиться

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал ситуацию с травмой запястья и рассказал, как чувствует себя сегодня.

"Запястье в порядке. У меня было время с последнего матча против де Минора на United Cup до старта здесь, чтобы восстановиться, я хорошо тренировался. Тренировки пока проходят без боли. Всё выглядит хорошо. Посмотрим, как пойдет дальше.

Это не так ужасно, как некоторые другие травмы, которые я имел здесь. В 2021 и 2023 у меня были более серьезные травмы, с которыми мне приходилось справляться. Однако я не могу предположить, вернется ли боль. Когда я начинаю играть больше матчей, уровень стресса повышается" – сказал Новак.

Напомним, что ранее украинки установили рекорд по количеству представительства на Australian Open.

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