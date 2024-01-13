Джокович о травме запястья: Сейчас все в порядке, хватило времени, чтобы восстановиться

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал ситуацию с травмой запястья и рассказал, как чувствует себя сегодня.

"Запястье в порядке. У меня было время с последнего матча против де Минора на United Cup до старта здесь, чтобы восстановиться, я хорошо тренировался. Тренировки пока проходят без боли. Всё выглядит хорошо. Посмотрим, как пойдет дальше.

Это не так ужасно, как некоторые другие травмы, которые я имел здесь. В 2021 и 2023 у меня были более серьезные травмы, с которыми мне приходилось справляться. Однако я не могу предположить, вернется ли боль. Когда я начинаю играть больше матчей, уровень стресса повышается" – сказал Новак.