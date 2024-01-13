Остапенко выиграла финал турнира WTA 500 в Аделаиде

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (WTA №12) победила в финальном матче турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия). В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела нейтральную Дарью Касаткину (WTA №15).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу триумфаторки турнира, в активе которой 3 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 9 использованных брейков, 5 из 7 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

Этот финал стал для Елены четырнадцатым в карьере, в активе Остапенко уже 7 титулов (4 из них выиграны на хардовом покрытии). В очных встречах с Касаткиной латвийка увеличила преимущество до 5-2.