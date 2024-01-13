  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Остапенко выиграла финал турнира WTA 500 в Аделаиде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Остапенко выиграла финал турнира WTA 500 в Аделаиде

Теннис
Обновлено

В решающем матче победила россиянку

Остапенко выиграла финал турнира WTA 500 в Аделаиде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (WTA №12) победила в финальном матче турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия). В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела нейтральную Дарью Касаткину (WTA №15).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу триумфаторки турнира, в активе которой 3 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 9 использованных брейков, 5 из 7 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

Этот финал стал для Елены четырнадцатым в карьере, в активе Остапенко уже 7 титулов (4 из них выиграны на хардовом покрытии). В очных встречах с Касаткиной латвийка увеличила преимущество до 5-2.

Напомним, ранее Джокович прокомментировал травму запястья.

По теме
yellow-arrow
Свитолина потренировалась с Кербер в рамках подготовки к Australian Open. Фото
yellow-arrow
Джокович о травме запястья: Сейчас все в порядке, хватило времени, чтобы восстановиться
yellow-arrow
Радукану: Я перенесла три операции подряд — два разных запястья и лодыжка
Елена Остапенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости