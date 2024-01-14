Соперница Свитолиной в первом круге АО 2024: Элина имеет огромный опыт, жду поединка с нетерпением

Австралийская теннисистка Тайла Престон рассказала о своих ожиданиях от поединка против украинки Элины Свитолиной (WTA №23) в первом круге Australian Open 2024.

"Это будет тяжело, но я думаю, что с кем бы я ни сыграла, это был бы сложный матч для меня. Это основная сетка турнира Grand Slam, поэтому здесь все игроки очень хорошие. Но я очень взволнована и жду этого поединка с нетерпением.

Очевидно, что у Элины есть огромный опыт, но надеюсь, что и я смогу получить от нее дополнительный опыт.

Думаю, Australian Open уникален тем, как болеют австралийцы, поэтому я с нетерпением жду этого опыта. Но вне зависимости от того, сколько там будет людей, это будет просто потрясающий матч. Я всегда мечтала сыграть на Открытом чемпионате Австралии" – сказала австралийка.