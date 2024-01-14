Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соперница Свитолиной в первом круге АО 2024: Элина имеет огромный опыт, жду поединка с нетерпением
Будет интересный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Австралийская теннисистка Тайла Престон рассказала о своих ожиданиях от поединка против украинки Элины Свитолиной (WTA №23) в первом круге Australian Open 2024.
"Это будет тяжело, но я думаю, что с кем бы я ни сыграла, это был бы сложный матч для меня. Это основная сетка турнира Grand Slam, поэтому здесь все игроки очень хорошие. Но я очень взволнована и жду этого поединка с нетерпением.
Очевидно, что у Элины есть огромный опыт, но надеюсь, что и я смогу получить от нее дополнительный опыт.
Думаю, Australian Open уникален тем, как болеют австралийцы, поэтому я с нетерпением жду этого опыта. Но вне зависимости от того, сколько там будет людей, это будет просто потрясающий матч. Я всегда мечтала сыграть на Открытом чемпионате Австралии" – сказала австралийка.
Напомним, что ранее Цуренко
Популярное сейчас
- Альмерия – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура чемпионата Испании
- Силы обороны достигли круглой отметки ликвидированных россиян. Генштаб подытожил данные о потерях оккупантов
- Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз финала Суперкубка Испании на 14.01.2024
- Впервые в истории в основном раунде турниров серии Большого шлема сыграет четыре украинки
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО