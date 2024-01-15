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Энди Маррей потерпел поражение на старте Australian Open-2024
Британец не выиграл ни единого сета
Фото: HBW News
В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 44-я ракетка мира британский теннисист Энди Маррей потерпел поражение от представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (30-й в рейтинге ATP).
Australian Open-2024. Первый круг
Томас Мартин Этчеверри - Энди Маррей 6:4, 6:2, 6:2
Матч продлился 2 часа 24 минуты. Этчеверри в этой встрече 11 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Маррея шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Во втором круге Australian Open Этчеверри сыграет с победителем противостояния Янник Ханфман (Германия) — Гаэль Монфис (Франция).
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