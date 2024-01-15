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Энди Маррей потерпел поражение на старте Australian Open-2024

Теннис

Британец не выиграл ни единого сета

Энди Маррей потерпел поражение на старте Australian Open-2024

Фото: HBW News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 44-я ракетка мира британский теннисист Энди Маррей потерпел поражение от представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (30-й в рейтинге ATP).

Australian Open-2024. Первый круг

Томас Мартин Этчеверри - Энди Маррей 6:4, 6:2, 6:2

Матч продлился 2 часа 24 минуты. Этчеверри в этой встрече 11 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Маррея шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге Australian Open Этчеверри сыграет с победителем противостояния Янник Ханфман (Германия) — Гаэль Монфис (Франция).

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Энди Маррей
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