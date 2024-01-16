Australian Open-2024. Ига Швёнтек обыграла Софью Кенин на старте соревнований

Польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии. На старте турнира она обыграла американку Софью Кенин.

Australian Open-2024. Первый круг

Ига Швёнтек — Софья Кенин 7:6 (7:2), 6:2

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Свёнтек сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету американки две подачи навылет, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Швёнтек встретится с Даниэль Коллинз (США).

Напомним, что Открытом чемпионат Австралии проходит с 14 по 27 января.