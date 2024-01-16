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Australian Open-2024. Ига Швёнтек обыграла Софью Кенин на старте соревнований
Первая ракетка мира одержала уверенную победу
Фото: Sporting News
Польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии. На старте турнира она обыграла американку Софью Кенин.
Australian Open-2024. Первый круг
Ига Швёнтек — Софья Кенин 7:6 (7:2), 6:2
Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Свёнтек сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету американки две подачи навылет, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Швёнтек встретится с Даниэль Коллинз (США).
Напомним, что Открытом чемпионат Австралии проходит с 14 по 27 января.
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