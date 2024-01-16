  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open-2024. Карлос Алькарас в трехсетовом матче обыграл Ришара Гаске и вышел во второй круг соревнований
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open-2024. Карлос Алькарас в трехсетовом матче обыграл Ришара Гаске и вышел во второй круг соревнований

Теннис

Испанец дал шанс на победу сопернику лишь в стартовом сете

Australian Open-2024. Карлос Алькарас в трехсетовом матче обыграл Ришара Гаске и вышел во второй круг соревнований

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 вторая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл французского теннисиста Ришара Гаске.

Australian Open-2024. Первый круг

Карлос Алькарас — Ришар Гаске 7:6 (7:5), 6:1, 6:2

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. Алькарас в этой встрече девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Гаске три эйса и три двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Австралии Алькарас встретится с 46-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Сонего.

По теме
yellow-arrow
Australian Open-2024. Хольгер Руне в четерехсетовом матче обыграл Йосихито Нисиоку и вышел во второй круг соревнований
yellow-arrow
Ига Швёнтек отреагировала на проведение турниров в Саудовской Аравии
yellow-arrow
Пятая ракетка мира Джессика Пегула вышла во второй круг Australian Open-2024
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости