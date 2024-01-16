Australian Open-2024. Карлос Алькарас в трехсетовом матче обыграл Ришара Гаске и вышел во второй круг соревнований

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 вторая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл французского теннисиста Ришара Гаске.

Australian Open-2024. Первый круг

Карлос Алькарас — Ришар Гаске 7:6 (7:5), 6:1, 6:2

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. Алькарас в этой встрече девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Гаске три эйса и три двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Австралии Алькарас встретится с 46-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Сонего.