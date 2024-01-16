Пятая ракетка мира Джессика Пегула вышла во второй круг Australian Open-2024

Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла Ребекку Марино из Канады в рамках первого круга турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия).

Australian Open-2024. Первый круг

Джессика Пегула — Ребекка Марино 6:2, 6:4

Поединок продолжался 1 час 6 минут. Пегула сразу взяла инициативу в свои руки и не давала сопернице догнать себя. На счету Пегулы четыре реализованных брейк-пойнта из пяти и три двойные ошибки. Также она сделала четыре подачи навылет. Марино сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала всего один брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде посеянная пятой Джессика Пегула встретится с французской теннисисткой Кларой Бюрель. Поединок пройдёт 18 января.