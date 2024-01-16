Ига Швёнтек отреагировала на проведение турниров в Саудовской Аравии

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась мнением о возможном проведении турниров в Саудовской Аравии.

Напомним, что 22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль стал послом тенниса Саудовской Аравии.

"Мне трудно сказать, хорошо это или плохо. Очевидно, эти страны хотят меняться и совершенствоваться в политической и социальной области. Но я не имею никакого отношения к Рафе и его решениям. Решать, будем мы там играть или нет, должны федерации и руководящие органы. Если возникнет какая-то негативная реакция, они должны взять на себя ответственность", — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Согласно долгосрочному соглашению Надаля, он должен будет "способствовать развитию этого вида спорта и вдохновлять новое поколение спортсменов Саудовской Аравии".