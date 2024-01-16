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Ига Швёнтек отреагировала на проведение турниров в Саудовской Аравии
Теннисистка выступила против
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась мнением о возможном проведении турниров в Саудовской Аравии.
Напомним, что 22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль стал послом тенниса Саудовской Аравии.
"Мне трудно сказать, хорошо это или плохо. Очевидно, эти страны хотят меняться и совершенствоваться в политической и социальной области. Но я не имею никакого отношения к Рафе и его решениям. Решать, будем мы там играть или нет, должны федерации и руководящие органы. Если возникнет какая-то негативная реакция, они должны взять на себя ответственность", — сказала Свёнтек на пресс-конференции.
Согласно долгосрочному соглашению Надаля, он должен будет "способствовать развитию этого вида спорта и вдохновлять новое поколение спортсменов Саудовской Аравии".
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