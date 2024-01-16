  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек отреагировала на проведение турниров в Саудовской Аравии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек отреагировала на проведение турниров в Саудовской Аравии

Теннис

Теннисистка выступила против

Ига Швёнтек отреагировала на проведение турниров в Саудовской Аравии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась мнением о возможном проведении турниров в Саудовской Аравии.

Напомним, что 22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль стал послом тенниса Саудовской Аравии.

"Мне трудно сказать, хорошо это или плохо. Очевидно, эти страны хотят меняться и совершенствоваться в политической и социальной области. Но я не имею никакого отношения к Рафе и его решениям. Решать, будем мы там играть или нет, должны федерации и руководящие органы. Если возникнет какая-то негативная реакция, они должны взять на себя ответственность", — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Согласно долгосрочному соглашению Надаля, он должен будет "способствовать развитию этого вида спорта и вдохновлять новое поколение спортсменов Саудовской Аравии".

По теме
yellow-arrow
Australian Open-2024. Хольгер Руне в четерехсетовом матче обыграл Йосихито Нисиоку и вышел во второй круг соревнований
yellow-arrow
Пятая ракетка мира Джессика Пегула вышла во второй круг Australian Open-2024
yellow-arrow
Australian Open-2024. Карлос Алькарас в трехсетовом матче обыграл Ришара Гаске и вышел во второй круг соревнований
Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости