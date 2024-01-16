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Australian Open-2024. Хольгер Руне в четерехсетовом матче обыграл Йосихито Нисиоку и вышел во второй круг соревнований

Теннис

Датчанин сумел реабилитироваться и довести дело до победы

Australian Open-2024. Хольгер Руне в четерехсетовом матче обыграл Йосихито Нисиоку и вышел во второй круг соревнований

Фото: Tennis Majors

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 восьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой (61-й в рейтинге ATP).

Australian Open-2024. Первый круг

Хольгер Руне — Йосихито Нисиока 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4

Матч продлился 3 часа 28 минут. Руне в этой встрече 17 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Нисиоки четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 Хольгер Руне сыграет со 122-й ракеткой мира французским теннисистом Артуром Казо.

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Хольгер Руне
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