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Карлос Алькарас и Стэн Вавринка заявлены на турнир ATP-250 в Буэнос-Айресе
Испанец — главный претендент на титул
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стал известен заявочный список грунтового турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), который пройдёт с 12 по 18 февраля.
Заявку возглавил действующий чемпион турнира испанский теннисист Карлос Алькарас (2-я ракетка мира). Также на турнире выступят Николас Харри (18), Франсиско Серундоло (21), Кэмерон Норри (22) и Стэн Вавринка (56).
Отмечается, что организаторы предоставят уайлд-кард аргентинцам Факундо Диасу Акосте (90) и Диего Шварцману (107).
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