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Карлос Алькарас: В матче с Ришаром Гаске мне хотелось показать хорошую игру

Теннис

Испанец высказался о состоявшемся матче

Карлос Алькарас: В матче с Ришаром Гаске мне хотелось показать хорошую игру

Фото: NRC

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором он одержал победу над представителем Франции Ришарем Гаске (131-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1, 6:2 в пользу испанца.

"Всегда здорово играть в Австралии, я третий раз сюда приезжаю. Раньше у меня не получалось показывать достойные результаты, но мне всегда здесь нравилось. В матче с Ришаром мне хотелось показать хорошую игру. В первом сете было тяжело, Ришар выглядел здорово. Но я наращивал темп и в итоге показал довольно высокий уровень игры", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В следующем раунде соревнований в Австралии Алькарас встретится с 46-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Сонего. Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января.

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