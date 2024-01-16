Карлос Алькарас: В матче с Ришаром Гаске мне хотелось показать хорошую игру

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал матч первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором он одержал победу над представителем Франции Ришарем Гаске (131-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1, 6:2 в пользу испанца.

"Всегда здорово играть в Австралии, я третий раз сюда приезжаю. Раньше у меня не получалось показывать достойные результаты, но мне всегда здесь нравилось. В матче с Ришаром мне хотелось показать хорошую игру. В первом сете было тяжело, Ришар выглядел здорово. Но я наращивал темп и в итоге показал довольно высокий уровень игры", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В следующем раунде соревнований в Австралии Алькарас встретится с 46-й ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Сонего. Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января.