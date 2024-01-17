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Циципас: Джокович очень эгоистичный человек
Грек высказался о сербе
Фото: Roland-Garros
Седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас после победы над представителем Австралии Джорданом Томпсоном во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 высказался о том, как можно выиграть турнир.
"Да, я дважды доходил до финалов „Большого шлема“. Что нужно, чтобы преодолеть этот рубеж? Цифры не лгут. Джокович побеждал здесь 12 раз. Он очень эгоистичный человек. Думаю, ему просто нужно однажды проснуться и стать менее эгоистичным. Делиться значит заботиться об атмосфере в туре. Есть два сценария. Кто-то должен победить Новака, но не я. Или это должен быть я. Мы найдём способ", — сказал Циципас после матча.
В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 Циципас сыграет с 79-й ракеткой мира французским теннисистом Люкой Ван Ашем.
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