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Новак Джокович одержал победу во втором круге Australian Open-2024

Теннис

Серб проиграл один сет

Новак Джокович одержал победу во втором круге Australian Open-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 января, состоялся матч второго раунда турнира Australian Open — 2024, в котором представитель серб Новак Джокович обыграл Алексея Попырина из Австралии.

Australian Open — 2024. Второй круг

Новак Джокович — Алексей Попырин 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продолжался 3 часа 11 минут. Теннисистам потребовалось сыграть четыре сета, чтобы выявить победителя. За время матча Новак Джокович сделал 11 подач навылет не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11.

Напомним, ранее спортсмены встречались один раз на корте в 2019 году на турнире в Токио (Япония). Там сербский теннисист также одержал победу.

В третьем круге Australian Open Джокович встретится с Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины.

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