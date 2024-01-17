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Новак Джокович одержал победу во втором круге Australian Open-2024
Серб проиграл один сет
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 17 января, состоялся матч второго раунда турнира Australian Open — 2024, в котором представитель серб Новак Джокович обыграл Алексея Попырина из Австралии.
Australian Open — 2024. Второй круг
Новак Джокович — Алексей Попырин 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.
Матч продолжался 3 часа 11 минут. Теннисистам потребовалось сыграть четыре сета, чтобы выявить победителя. За время матча Новак Джокович сделал 11 подач навылет не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11.
Напомним, ранее спортсмены встречались один раз на корте в 2019 году на турнире в Токио (Япония). Там сербский теннисист также одержал победу.
В третьем круге Australian Open Джокович встретится с Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины.
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