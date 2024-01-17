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Джокович: Всё ещё пытаюсь найти свою форму
Теннисист надеется, что сможет улучшить свою игру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе над австралийцем Алексеем Попыриным в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне.
"Я искренне надеюсь, что найду силы и избавлюсь от проблем со здоровьем. Это то, что мне понадобится, чтобы далеко пройти в этом турнире. Я играл не лучшим образом. Всё ещё пытаюсь найти свою форму. В первых раундах обычно играешь с теннисистами, которым нечего терять. Они выходят на центральный корт и пытаются показать свой лучший теннис. И в первом круге, и во втором мои соперники были игроками высокого уровня. Надеюсь, я смогу совершенствоваться по ходу турнира", — сказал Джокович после матча.
В следующем раунде Australian Open Джокович сыграет с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.
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