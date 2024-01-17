Джокович провел 200-й матч на турнирах серии Большого шлема на хардовом покрытии

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сегодня провел свой 200-й матч в рамках турниров серии "Большого шлема" на покрытии хард. Об этом пишет OptaAce.

Джокович стал вторым игроком в мире в Открытой эре, который сыграл 200 матчей в турнирах серии "Большого шлема" с этим покрытием.

Напомним, сегодня первый номер посева Новак Джокович из Сербии встретился с Алексеем Попыриным, представляющим Австралию.