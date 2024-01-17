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Джокович провел 200-й матч на турнирах серии Большого шлема на хардовом покрытии

Теннис

Серб уступает по этому показателю Надалю

Джокович провел 200-й матч на турнирах серии Большого шлема на хардовом покрытии

Фото: twitter.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сегодня провел свой 200-й матч в рамках турниров серии "Большого шлема" на покрытии хард. Об этом пишет OptaAce.

Джокович стал вторым игроком в мире в Открытой эре, который сыграл 200 матчей в турнирах серии "Большого шлема" с этим покрытием.

Напомним, сегодня первый номер посева Новак Джокович из Сербии встретился с Алексеем Попыриным, представляющим Австралию.

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