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Карлос Алькарас обыграл Лоренцо Сонего и вышел в третий круг Australian Open

Теннис

Испанец одержал уверенную победу

Карлос Алькарас обыграл Лоренцо Сонего и вышел в третий круг Australian Open

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над 46-й ракеткой мира представителем Италии Лоренцо Сонего в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне.

Открытый чемпионат Австралии — 2024

Карлос Алькарас — Лоренцо Сонего 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:3)

Продолжительность матча составила 3 часа 29 минут. Алькарас в этой встрече 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сонего 10 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Алькарас сыграет с победителем противостояния Сумит Нагал (Индия) — Цзюнчэн Шан (Китай). Турнир в Мельбурне завершится 28 января.

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