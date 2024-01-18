Хольгер Руне уступил 122-й ракетке мира во втором раунде Australian Open

Восьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне проиграл 122-й ракетке мира представителю Франции Артуру Казо в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 4:6, 6:4 в пользу французского спортсмена.

Australian Open (м). 2-й круг

Артур Казо — Хольгер Руне 7:6 (7:4), 6:4, 4:6, 6:4

Продолжительность матча составила 3 часа 29 минут. Руне в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Казо 18 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Открытого чемпионата Австралии Казо сыграет с Таллоном Грикспором (Нидерланды). Турнир в Мельбурне завершится 28 января.