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Даниэль Коллинз: Это будет мой последний сезон
Теннисистка завершит карьеру
фото - twitter.com
62-я ракетка мира Даниэл Коллинз рассказала, что планирует завершить карьеру в этом сезоне.
18 января американка проиграла первой ракетке мира Иге Швёнтек со счётом 4:6, 6:3, 4:6 и вылетела с Australian Open в Мельбурне (Австралия).
"Завершение карьеры? Да вообще-то, это будет мой последний сезон в соревнованиях. Я не знаю точно когда, но это будет мой последний сезон, и я действительно с нетерпением жду этого… Почему с нетерпением? Только потому, что я знаю, что в жизни ещё многое предстоит сделать, но ты всё ещё играешь в прекрасный теннис", — приводит слова Коллинз ASAP sport.
За свою карьеру 30-летняя теннисистка трижды становилась победительницей турниров WTA (из них два в одиночном разряде), а также выходила в финал Открытого чемпионата Австралии – 2022 и финал Кубка Федерации – 2018 в составе национальной команды США.
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