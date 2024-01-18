  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Даниэль Коллинз: Это будет мой последний сезон
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даниэль Коллинз: Это будет мой последний сезон

Теннис

Теннисистка завершит карьеру

Даниэль Коллинз: Это будет мой последний сезон

фото - twitter.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

62-я ракетка мира Даниэл Коллинз рассказала, что планирует завершить карьеру в этом сезоне.

18 января американка проиграла первой ракетке мира Иге Швёнтек со счётом 4:6, 6:3, 4:6 и вылетела с Australian Open в Мельбурне (Австралия).

"Завершение карьеры? Да вообще-то, это будет мой последний сезон в соревнованиях. Я не знаю точно когда, но это будет мой последний сезон, и я действительно с нетерпением жду этого… Почему с нетерпением? Только потому, что я знаю, что в жизни ещё многое предстоит сделать, но ты всё ещё играешь в прекрасный теннис", — приводит слова Коллинз ASAP sport.

За свою карьеру 30-летняя теннисистка трижды становилась победительницей турниров WTA (из них два в одиночном разряде), а также выходила в финал Открытого чемпионата Австралии – 2022 и финал Кубка Федерации – 2018 в составе национальной команды США.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас провёл 200-й матч в карьере
yellow-arrow
Хольгер Руне уступил 122-й ракетке мира во втором раунде Australian Open
yellow-arrow
Карлос Алькарас обыграл Лоренцо Сонего и вышел в третий круг Australian Open
Даниэль Коллинс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости