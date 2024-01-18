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Больше только у Надаля. Карлос Алькарас одержал 157 побед в 200 матчах
Испанцу не хватило одной победы
Фото: Blaze Trends
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 157 побед за первые 200 матчей в карьере.
Этот показатель стал вторым среди теннисистов. Большего количества побед за первые 200 матчей в туре одержал лишь 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль (158).
Количество побед за первые 200 матчей в карьере:
1. Рафаэль Надаль
158 побед — 16 титулов — 1 ТБШ
2. Карлос Алькарас
157 побед — 12 титулов — 2 ТБШ
3. Новак Джокович
144 победы — 9 титулов — 1 ТБШ
4. Роджер Федерер
124 победы — 2 титула — 0 ТБШ
Напомним, сегодня, 18 января, Алькарас обыграл итальянского спортсмена Лоренцо Сонего в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.
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