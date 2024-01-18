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Больше только у Надаля. Карлос Алькарас одержал 157 побед в 200 матчах

Теннис

Испанцу не хватило одной победы

Больше только у Надаля. Карлос Алькарас одержал 157 побед в 200 матчах

Фото: Blaze Trends

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 157 побед за первые 200 матчей в карьере.

Этот показатель стал вторым среди теннисистов. Большего количества побед за первые 200 матчей в туре одержал лишь 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль (158).

Количество побед за первые 200 матчей в карьере:

1. Рафаэль Надаль

158 побед — 16 титулов — 1 ТБШ

2. Карлос Алькарас

157 побед — 12 титулов — 2 ТБШ

3. Новак Джокович

144 победы — 9 титулов — 1 ТБШ

4. Роджер Федерер

124 победы — 2 титула — 0 ТБШ

Напомним, сегодня, 18 января, Алькарас обыграл итальянского спортсмена Лоренцо Сонего в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.

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