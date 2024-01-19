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Джокович стал вторым теннисистом выигравшим более 30 матчей подряд на AO в одиночном разряде
Больше выигранных матчей лишь в женском разряде
Фото: twitter.com
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 над аргентинским спортсменом Томасом Мартином Этчеверри.
Благодаря 31-й подряд победе в матче в одиночном разряде на Australian Open серб стал вторым теннисистом, одержавшим более 30 побед на этом турнире "Большого шлема" в одиночном разряде в Открытую эру.
Первой эту отметку преодолела югославская и американская теннисистка Моника Селеш, выигравшая 33 матча подряд в период с 1991 по 1999 год.
Напомним, что соревнования в Мельбурне продлятся до 28 января.
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