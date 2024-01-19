Джокович: Федереру поначалу не нравилось моё поведение

24-кратный чемпион серии турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, критиковали ли его в начале спортивной карьеры за поведение на корте.

"Критиковали ли меня в начале карьеры за моё поведение? Хороший вопрос. Точно знаю, что Федереру поначалу не нравилось моё поведение. О других не знаю. Думаю, я не пользовался особой популярностью у топ-игроков, потому что я не боялся говорить, что хочу быть лучшим в мире. Я был уверен в себе и чувствовал, что могу доказать это своей игрой.

Но я всегда был уважителен. Всегда приветствовал соперника, всегда признавал его заслуги. Меня научили, что уважение всегда должно быть, независимо от того, что происходит. На корте в пылу борьбы всякое бывает. Это было давно, 20 лет назад. Сейчас тяжело сказать, кому я нравился, кому не очень. Одного я назвал, больше никого не могу вспомнить.

Как реагировал на негатив к себе? Это ещё больше меня заводило. Если я ошибался, то признавал это, поднимал руку, извинялся. Но если меня критиковали без причины, то я продолжал идти намеченным курсом, и всё.

Всем не понравишься, это нормально. Мы все разные, у всех разные предпочтения. Что касается того, с какой уверенностью Шелтон выходит на корт, то я не против этого, вовсе нет. Это здорово. Надо верить в себя. Я только за. Я 100% за то, когда молодой игрок так делает, как Прижмич в прошлом матче. И Шелтон тоже выходит на корт с верой в свои силы, что он может навязать борьбу лучшим игрокам мира.

Но есть невидимая черта приемлемого поведения по отношению к другому игроку. Если ты переступаешь эту черту, это начинает раздражать. И от тебя следует реакция, или не следует, по-разному.

Но я за то, чтобы молодые ребята демонстрировали уверенность в себе и говорили об игроках постарше – но только с уважением", — сказал Джокович на пресс-конференции.