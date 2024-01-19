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Симона Халеп сыграет в выставочном турнире
Теннисистка пропускает второй сезон из-за допинга
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Румынская теннисистка Симона Халеп примет участие в выставочном матче на Спортивном фестивале в Клуж-Напоке. Соответствующее видео опубликовали организаторы соревнований.
Еще одним участником станет румынский игрок Андрей Павел.
Стоит отметить, что для Симоны это будет первое появление на теннисном корте после US Open 2022. Сам же выставочный парный матч состоится 15 июня в BT Arena.
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