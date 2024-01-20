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Алькарас без сопротивления вышел в 1/8 финала Australian Open-2024
Легкая работа для испанца
Фото: Getty Images
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. В поединке 1/16 финала он победил представителя Китая Юнченга Шана (АТР №140).
Счет поединка 2-0 отк (6-1; 6-1; 1-0 отк) в пользу Карлоса, в активе которого 3 подачи на вылет, 9 виннеров, 6 из 12 использованных брейков, 12 невынужденных и 1 двойная ошибка.
В следующем раунде соревнований Алькарас сыграет против серба Миомира Кецмановича (АТР №60). Теннисисты провели только одну очную встречу – на турнире в Майами в 2022 году. Тогда победу в трех сетах праздновал испанец (6-7; 6-3; 7-6).
Напомним, что ранее Ястремская
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