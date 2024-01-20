Швентек о поражении от Носковой: Было тяжело читать ее подачу

Первая ракетка мира, полька Ига Швентек прокомментировала поражение в матче 1/16 финала Australian Open 2024 от представительницы Чехии Линды Носковой (WTA №50).

"Трудно было читать ее подачу. Я бы сказала, что она подает в стиле Соболенко, Рыбакиной – с точки зрения размещения и скорости. Я бы сказала, что в целом на этом турнире я принимала подачу не так, как обычно, особенно вторые подачи.

Я знаю, что сделала все возможное, чтобы попытаться добиться успеха. Технически это не удалось, но я знаю, что сделала все, что могла. Я ни о чем не жалею. Конечно, хотелось бы сыграть на этом турнире получше.

Надо проанализировать, что было не так. Иногда даже во время матча чувствовала, что некоторые вещи делаю неправильно, но уже поздно было что-то менять, потому что проиграла розыгрыш" - сказала Ига.