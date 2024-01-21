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Джокович легко преодолел стадию 1/8 финала Australian Open-2024

Теннис
Обновлено

Почти без сопротивления

Джокович легко преодолел стадию 1/8 финала Australian Open-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/8 финала он одолел француза Адриана Манаррино (АТР №19).

Счет встречи 3-0 (6-0; 6-0; 6-3) в пользу Новака, в активе которого 17 подач на вылет, 31 виннер, 7 из 11 использованных брейков, 3 из 3 отыгранных брейков, 15 невынужденных и 5 двойных. ошибок.

Джокович вышел в свой 14-й четвертьфинал на Australian Open и 58-й на турнирах серии Grand Slam. Следующим соперником серба станет Тейлор Фриц (АТР №12). Всего Новак встречался с американцем пять раз и не проиграл ни одного поединка.

Напомним, что ранее Марта Костюк вышла в четвертьфинал АО-2024.

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Новак Джокович Australian Open-2024
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