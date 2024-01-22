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Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open

Теннис

Испанец выиграл все три сета

Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича.

Открытый чемпионат Австралии

Карлос Алькарас — Миомир Кецманович 6:4, 6:4, 6:0

Матч продлился 1 час 50 минут. Алькарас в этой встрече пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Кецмановича три эйса и одна двойная ошибка.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне Карлос Алькарас встретится с шестой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

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