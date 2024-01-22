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Карлос Алькарас: Мне нравится смотреть матчи ATP и WTA
Испанец успевает смотреть матчи несмотря на плотный график
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над представителем Сербии Миомиром Кецмановичем в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 рассказал, какие матчи любит смотреть.
"Мне нравится смотреть матчи Джоковича и Синнера. Если говорить о WTA, женские матчи я тоже смотрю. Конечно, когда время есть. Когда включаю телевизор (улыбается). Мне в принципе нравится смотреть матчи ATP и WTA", — сказал Алькарас после матча.
В четвертьфинале соревнований в Мельбурне Карлос Алькарас встретится с шестой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.
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