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Карлос Алькарас: Мне нравится смотреть матчи ATP и WTA

Теннис

Испанец успевает смотреть матчи несмотря на плотный график

Карлос Алькарас: Мне нравится смотреть матчи ATP и WTA

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над представителем Сербии Миомиром Кецмановичем в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 рассказал, какие матчи любит смотреть.

"Мне нравится смотреть матчи Джоковича и Синнера. Если говорить о WTA, женские матчи я тоже смотрю. Конечно, когда время есть. Когда включаю телевизор (улыбается). Мне в принципе нравится смотреть матчи ATP и WTA", — сказал Алькарас после матча.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне Карлос Алькарас встретится с шестой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

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