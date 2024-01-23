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Джокович: Не уверен, что полное слияние туров ATP и WTA сработает

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Серб высказался об объединении турниров

Джокович: Не уверен, что полное слияние туров ATP и WTA сработает

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможном объединении туров ATP и WTA.

"Слышал, что женский и мужской туры могут совместить. Не знаю, это будет полное слияние или какое-то коммерческое сотрудничество, соглашение между двумя турами? В какой-то степени это логично – углублять сотрудничество, увеличивать ценность тенниса в целом, раз у нас и так столько совместных турниров.

Но если дойдёт до полного слияния, не уверен, что это сработает. Всё равно туры сильно отличаются, правила разные и как работают туры. Но как коммерческое сотрудничество, почему нет? Посмотрим. Что будет. Я больше не вхожу в совет, так что у меня нет инсайдерской информации. Поглядим, что будет", — сказал Джокович на пресс-конференции.

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