Джокович: Своей агрессивностью Тейлор Фритц доставлял мне много неудобств

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о ходе матча с американцем Тейлором Фритцем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024. Серб одержал победу и вышел в полуфинал.

"В первых двух сетах надо было продержаться, пока не спадёт жара? Можно и так сказать. Я ждал, когда корт полностью накроет тень (улыбается). Сегодня было жарко. Первый гейм длился 16-17 минут, мы оба потратили много сил на него, был очень равный первый сет. Физически выматывающие розыгрыши.

Своей агрессивностью он доставлял мне много неудобств. Здорово подавал, держался рядом с линией, рано принимал мяч, гонял меня. Он меня часто поддавливал. Надо отдать ему должное, он хорошо играл. Было видно, что у него есть чёткий план на игру. Он действовал остро, мне пришлось нелегко в первых двух сетах.

В третьем сете всё начало срастаться. Я начал лучше замахиваться по мячу. Стал лучше чувствовать себя на корте и на подаче. В первых двух сетах я плохо подавал, а в третьем и четвёртом – отлично. Наверное, даже эйсов сделал больше него, что удивительно, учитывая, что у него одна из лучших подач. Это облегчило мне жизнь. Чуть легче стали даваться свои подачи и на его подачах стал поддавливать. Очень доволен своей игрой в третьем и четвёртом сетах", — сказал Джокович на пресс-конференции.