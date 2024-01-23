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Янник Синнер: С нетерпением жду матча с Джоковичем

Теннис

Итальянец высказался о предстоящем матче

Янник Синнер: С нетерпением жду матча с Джоковичем

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче с Новаком Джоковичем в полуфинале Australian Open — 2024.

"Я тренируюсь ради того, чтобы играть против лучших игроков мира. Очевидно, что он достиг небывалых высот на этом турнире, поэтому мне приятно сыграть против него, особенно на заключительной стадии, когда всё становится немного интереснее.

Я с нетерпением жду нашей встречи. Знаю, что будет тяжело. Я постараюсь контролировать то, что смогу, выложиться на 100%, бороться за каждый мяч. А там посмотрим, кто кого. Больше я ничего не могу сделать — вне зависимости от соперника.

Так что я очень жду этого матча и постараюсь подготовиться к нему как можно лучше", — приводит слова Синнера пресс-служба турнира.

Напомним, в четвертьфинальном матче Янник Синнер переиграл Андрея Рублёва со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3

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Янник Синнер
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