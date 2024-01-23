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Янник Синнер не проиграл ни единого сета на пути к полуфиналу Australian Open—2024

Теннис
Обновлено

Невероятный матч провед итальянец

Янник Синнер не проиграл ни единого сета на пути к полуфиналу Australian Open—2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер, вышел в полуфинал Australian Open — 2024. На пути к данной стадии спортсмен не проиграл ни одного сета.

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Матчи Синнера на Australian Open — 2024:

1-й круг: Янник Синнер — Ботик ван де Зандсхулп 6:4, 7:5, 7:3

2-й круг: Янник Синнер — Йеспер де Йонг 6:2, 6:2, 6:2

3-й круг: Янник Синнер — Себастьян Баэс 6:0, 6:1, 6:3

4-й круг: Янник Синнер — Карен Хачанов 6:4, 7:5, 7:3

5-й круг: Янник Синнер — Андрей Рублёв 6:4, 7:6, 6:3.

Напомним, в полуфинале турнира итальянец сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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