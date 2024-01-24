Карлос Алькарас: У полуфиналистов Australian Open-2024 достаточный уровень, чтобы обыграть Джоковича

Испанский теннисист Карлос Алькарас уступил в сегодняшнем матче немцу Александру Звереву.

В прошлом году Алькарас стал единственным, кому удалось обыграть Джоковича, но спортсмен уверен, что подготовка полуфиналистов в этом году позволяет им составить конкуренцию сербу.

"У полуфиналистов здесь достаточный уровень, чтобы обыграть Новака. Посмотрим. Новака нелегко обыграть, а на «Большом шлеме» ещё тяжелее. Но ему предстоит встреча с Синнером, который показывает невероятную игру. Ещё ни одного сета здесь не отдал. Это значит, у него достаточный уровень и потенциал, чтобы обыгрывать Новака. Так что посмотрим. Естественно, я буду смотреть матчи. И да, думаю, на такой стадии у игроков достаточный уровень игры, чтобы победить его", — сказал Алькарас на пресс-конференции.