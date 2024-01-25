  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Патрик Муратоглу: Федерер — это Месси, а Джокович — Роналду
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Патрик Муратоглу: Федерер — это Месси, а Джокович — Роналду

Теннис

Теннисный менеджер сравнил двух легенд

Патрик Муратоглу: Федерер — это Месси, а Джокович — Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный теннисный менеджер Патрик Муратоглу, бывший тренер легендарной американской спортсменки Серены Уильямс, сравнил швейцарского теннисиста Роджера Федерера с аргентинским футболистом Лионелем Месси, а серба Новака Джоковича — с португальцем Криштиану Роналду.

"Я беседовал с другом, и мы говорили о том, что Федерер — это Месси, а Джокович — Роналду. Почему? Потому что Федерер — это настоящий сумасшедший талант, он просто должен чувствовать, что он делает. В то время как Джокович — супер-труженик, который обращает внимание на каждую деталь", — написал Муратоглу на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором сыграет с итальянцем Янником Синнером.

По теме
yellow-arrow
АТР. Определились финалисты Australian Open-2024 в парном разряде
yellow-arrow
Australian Open-2024. Даяна Ястремская уступила Циньвень Чжен в полуфинальном матче
yellow-arrow
19-летня Кори Гауфф уступила в полуфинальном матче Australian Open-2024
Патрик Муратоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости