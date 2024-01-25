Патрик Муратоглу: Федерер — это Месси, а Джокович — Роналду

Известный теннисный менеджер Патрик Муратоглу, бывший тренер легендарной американской спортсменки Серены Уильямс, сравнил швейцарского теннисиста Роджера Федерера с аргентинским футболистом Лионелем Месси, а серба Новака Джоковича — с португальцем Криштиану Роналду.

"Я беседовал с другом, и мы говорили о том, что Федерер — это Месси, а Джокович — Роналду. Почему? Потому что Федерер — это настоящий сумасшедший талант, он просто должен чувствовать, что он делает. В то время как Джокович — супер-труженик, который обращает внимание на каждую деталь", — написал Муратоглу на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором сыграет с итальянцем Янником Синнером.