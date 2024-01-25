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Новак Джокович выиграл 33 матча подряд на Australian Open

Теннис

Серб повторил рекорд Моники Силеш

Новак Джокович выиграл 33 матча подряд на Australian Open

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал 33 победы подряд на Australian Open и повторил рекорд американки Моники Селеш.

"Это очень много для меня значит. Не знал, что повторил её рекорд. Достижение становится ещё более особенным, ведь я очень люблю Монику. Очень волновался, когда впервые с ней встретился. Она говорит на нашем языке, так как родилась в Сербии, хотя большую часть жизни провела в США. Она построила потрясающую карьеру и особенно успешно выступала в Австралии. Всем интересно, чего она могла бы достичь, если бы с ней не произошло то, что произошло. Могу сказать о Монике только хорошее. Рад разделить с ней рекорд", — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.

"Я уже давно перестала считать "Шлемы" Новака, ведь знаю, что он побьёт все рекорды. Жаль только, что мы не играли в одну эпоху, было бы здорово сыграть вместе в смешанном разряде, для меня это был бы мастер-класс. Спасибо Новаку за благодарность и признательность, а теперь давай выиграй Australian Open", — ответила Селеш.

Турнир в Мельбурне завершится 28 января. Джокович является действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде.

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