Чжэн прокомментировала поражение в финале Australian Open-2024

Китайская теннисистка Синь Вэнь Чжэн (WTA №15) прокомментировала поражение в финале Открытого чемпионата Австралии.

"Поздравляю Арину с таким чудесным матчем. Это мой первый финал. Мне немного жалко, но это так. Для меня это опыт. В то же время я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сюда посмотреть на меня. Я чувствую себя сейчас немного сложно.

Я чувствую, что могла бы сыграть лучше, но в этом матче я этого не сделала. Спасибо моей команде за то, что помогли мне добраться сюда. Мне очень понравилось играть на открытом чемпионате Австралии по теннису. Для меня это было здорово. Я уверена, что в будущем финалов будет больше, и я сыграю лучше" – сказала китаянка после завершения поединка.