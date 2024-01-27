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Чжэн прокомментировала поражение в финале Australian Open-2024

Теннис

С такой игрой победы не заставят долго ждать

Чжэн прокомментировала поражение в финале Australian Open-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Китайская теннисистка Синь Вэнь Чжэн (WTA №15) прокомментировала поражение в финале Открытого чемпионата Австралии.

"Поздравляю Арину с таким чудесным матчем. Это мой первый финал. Мне немного жалко, но это так. Для меня это опыт. В то же время я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сюда посмотреть на меня. Я чувствую себя сейчас немного сложно.

Я чувствую, что могла бы сыграть лучше, но в этом матче я этого не сделала. Спасибо моей команде за то, что помогли мне добраться сюда. Мне очень понравилось играть на открытом чемпионате Австралии по теннису. Для меня это было здорово. Я уверена, что в будущем финалов будет больше, и я сыграю лучше" – сказала китаянка после завершения поединка.

Видео-обзор матча Сабаленко-Чжэн

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