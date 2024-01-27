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Чжэн прокомментировала поражение в финале Australian Open-2024
С такой игрой победы не заставят долго ждать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Китайская теннисистка Синь Вэнь Чжэн (WTA №15) прокомментировала
"Поздравляю Арину с таким чудесным матчем. Это мой первый финал. Мне немного жалко, но это так. Для меня это опыт. В то же время я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сюда посмотреть на меня. Я чувствую себя сейчас немного сложно.
Я чувствую, что могла бы сыграть лучше, но в этом матче я этого не сделала. Спасибо моей команде за то, что помогли мне добраться сюда. Мне очень понравилось играть на открытом чемпионате Австралии по теннису. Для меня это было здорово. Я уверена, что в будущем финалов будет больше, и я сыграю лучше" – сказала китаянка после завершения поединка.
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