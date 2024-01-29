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Ник Кирьос: Я предсказал, что Синнер станет новым чемпионом Большого шлема в 2024 году
Теннисист высказался о финальном матче Australian Open
Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии.
"Я видел улучшение в подаче, видел улучшение в других местах. Очевидно, что зрелость, которую он имеет в таком юном возрасте, — это то, чего у меня никогда не было, чтобы преодолеть трудности. Я предсказал, что он станет новым чемпионом "Большого шлема" в 2024 году… Я думаю, мы увидим, как он выиграет ещё много турниров "Большого шлема" в ближайшие пару лет. Думаю, его будет невозможно остановить", — приводит слова Кирьоса Sportskeeda.
Напомним, Кирьос второй год подряд не играет на Australian Open из-за травмы.
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