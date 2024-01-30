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Энди Маррей покидает турнир АТР-250 в Монпелье на старте соревнований

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Его соперник добыл волевую победу

Энди Маррей покидает турнир АТР-250 в Монпелье на старте соревнований

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей не смог пробиться во второй круг турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

В стартовом матче Маррей (5) уступил 112-й ракетке мира, представителю Франции Бенуа Пэру.

АТР-250. Монпелье

Энди Маррей — Бенуа Пэр 6:2, 6:7 (5:7), 3:6

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 43 минуты. Маррей 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Пэра восемь эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Стоит отметить, что во второй партии Маррей проигрывал Пэру со счётом 1:3 и 2:4. Энди сумел вернуться в игру и перевести её в тай-брейк, однако его он проиграл. Этот сет продлился 1 час и 8 минут.

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