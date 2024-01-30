Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Маррей покидает турнир АТР-250 в Монпелье на старте соревнований
Его соперник добыл волевую победу
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей не смог пробиться во второй круг турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).
В стартовом матче Маррей (5) уступил 112-й ракетке мира, представителю Франции Бенуа Пэру.
АТР-250. Монпелье
Энди Маррей — Бенуа Пэр 6:2, 6:7 (5:7), 3:6
Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 43 минуты. Маррей 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Пэра восемь эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Стоит отметить, что во второй партии Маррей проигрывал Пэру со счётом 1:3 и 2:4. Энди сумел вернуться в игру и перевести её в тай-брейк, однако его он проиграл. Этот сет продлился 1 час и 8 минут.
Популярное сейчас
- Лунин снова станет резервистом? Стали известны сроки восстановления Куртуа
- Украинский боксер впервые в карьере получил право биться за чемпионский титул WBO в легком весе
- Под тысячу свежеликвидированных. Генштаб ВСУ обновил потери России в войне с Украиной
- Молодость иногда бьет опыт. Джокович с треском вылетел в полуфинале Australian Open-2024
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО