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Новак Джокович: Сколько теннисистов в истории способны добиться того, чего я достиг?
Серб высказался о своих достижениях в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о своих достижениях в профессиональной карьере.
"В моей стране есть поговорка: "Вы можете уничтожить нас, наши тела, но вам никогда не уничтожить наш дух". Я действительно верю в это. В конце концов, сколько теннисистов в истории способны добиться того, чего я достиг? Говорю это не для того, чтобы похвалить себя, а для того, чтобы напомнить себе это:"Эй, ущипни себя, посмотри, где находишься, взгляни на всё, что сделал".
Нужно наслаждаться этим и ценить. В то же время я чувствую, что это лишь одна глава моей жизни. Впереди ещё много глав", — приводит слова Джоковича Sportskeeda со ссылкой на TODAY.
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