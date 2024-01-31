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Хольгер Руне прекратил сотрудничество с бывшим тренером Федерера
Тренер работал с теннисистом на протяжении двух месяцев
Фото: Tennis Majors
Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прекратил сотрудничество с Северином Люти, бывшим тренером 20-кратного чемпиона турниров серии "Большого шлема" швейцарца Роджера Федерера. Люти вошёл в тренерский штаб Руне в декабре прошлого года.
"Время для Северина было выбрано не совсем удачно. Хольгеру нужен тренер, который будет в ним постоянно, и супертренер, как Беккер. Северин не смог посвятить Хольгеру необходимое количество времени. Теперь Хольгер плотно работает с Борисом Беккером и Кеннетом Карлсеном. Он получает знания, необходимые для его развития и стабильности", — приводит слова мамы и менеджера теннисиста Анеке Руне TV2.
Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате Австралии — 2024 Руне дошёл до второго круга, где проиграл 122-й ракетке мира французу Артуру Казо.
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