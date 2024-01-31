Гаэль Монфис потерпел пять поражений в последних шести матчах

70-я ракетка мира Гаэль Монфис уступил на старте турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

В матче первого круга француз не смог обыграть 76-ю ракетку мира Флавио Коболли (8).

ATP-250. Монпелье

Флавио Коболли - Гаэль Монфис 6:7 (8:10), 6:3, 6:0

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 40 минут. Коболли один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Монфиса шесть эйсов, семь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником Коболли в Монпелье станет 106-я ракетка мира из Франции Констан Летьен.