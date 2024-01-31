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Янник Синнер вернулся к тренировкам после триумфа в Мельбурне

Теннис

Итальянский теннисист готовится к предстоящим соревнованиям

Янник Синнер вернулся к тренировкам после триумфа в Мельбурне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Australian Open – 2024, четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в социальных сетях фотографии из тренажёрного зала. Янник возобновил тренировки после триумфа в Мельбурне.

22-летний Синнер стал первым в истории представителем Италии (как в мужском, так и женском одиночном разряде), которому удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии.

Напомним, 28 января Синнер завоевал дебютный титул на турнире серии "Большого шлема".

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