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Янник Синнер вернулся к тренировкам после триумфа в Мельбурне
Итальянский теннисист готовится к предстоящим соревнованиям
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Australian Open – 2024, четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в социальных сетях фотографии из тренажёрного зала. Янник возобновил тренировки после триумфа в Мельбурне.
22-летний Синнер стал первым в истории представителем Италии (как в мужском, так и женском одиночном разряде), которому удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии.
Напомним, 28 января Синнер завоевал дебютный титул на турнире серии "Большого шлема".
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