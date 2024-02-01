  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Итоговый турнир WTA могут перенести в Шарлотт
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итоговый турнир WTA могут перенести в Шарлотт

Теннис

Также на проведения соревнований претендует и Саудовская Аравия

Итоговый турнир WTA могут перенести в Шарлотт

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итоговый турнир WTA может переехать в Шарлотт (США), сообщает Sports Business Journal.

Ожидается, что соревнования переедут в этот город в 2027 году и будут проходить там в течение нескольких лет. Ранее Шарлотт претендовал на проведение турнира с текущего года. Препятствием послужили матчи команды NBA "Шарлотт Хорнетс". Руководство клуба не дало согласие на проведение теннисного турнира и отложило обсуждение данного вопроса.

Напомним, в декабре появилась информация, что на проведение Итогового-2024 претендует Саудовская Аравия.

По теме
yellow-arrow
Ястремская не смогла выйти в третий круг турнира в Линце
yellow-arrow
Янник Синнер вернулся к тренировкам после триумфа в Мельбурне
yellow-arrow
Гаэль Монфис потерпел пять поражений в последних шести матчах
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости