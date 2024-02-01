Итоговый турнир WTA могут перенести в Шарлотт

Итоговый турнир WTA может переехать в Шарлотт (США), сообщает Sports Business Journal.

Ожидается, что соревнования переедут в этот город в 2027 году и будут проходить там в течение нескольких лет. Ранее Шарлотт претендовал на проведение турнира с текущего года. Препятствием послужили матчи команды NBA "Шарлотт Хорнетс". Руководство клуба не дало согласие на проведение теннисного турнира и отложило обсуждение данного вопроса.

Напомним, в декабре появилась информация, что на проведение Итогового-2024 претендует Саудовская Аравия.