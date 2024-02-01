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Итоговый турнир WTA могут перенести в Шарлотт
Также на проведения соревнований претендует и Саудовская Аравия
Фото: sport.ru
Итоговый турнир WTA может переехать в Шарлотт (США), сообщает Sports Business Journal.
Ожидается, что соревнования переедут в этот город в 2027 году и будут проходить там в течение нескольких лет. Ранее Шарлотт претендовал на проведение турнира с текущего года. Препятствием послужили матчи команды NBA "Шарлотт Хорнетс". Руководство клуба не дало согласие на проведение теннисного турнира и отложило обсуждение данного вопроса.
Напомним, в декабре появилась информация, что на проведение Итогового-2024 претендует Саудовская Аравия.
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