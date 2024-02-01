Карлос Алькарас вернулся к тренировкам

Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях фотографии с тренировки на грунтовом корте в академии своего тренера Хуана-Карлоса Ферреро.

"Возвращение на грунт! Уже думаю о Буэнос-Айресе", — подписал снимки Алькарас.

Алькарас выступит на грунтовом турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), который пройдёт с 12 по 18 февраля.