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Карлос Алькарас вернулся к тренировкам
Испанец планирует сыграть на турнире в Буэнос-Айресе
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях фотографии с тренировки на грунтовом корте в академии своего тренера Хуана-Карлоса Ферреро.
"Возвращение на грунт! Уже думаю о Буэнос-Айресе", — подписал снимки Алькарас.
Алькарас выступит на грунтовом турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), который пройдёт с 12 по 18 февраля.
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