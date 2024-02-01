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Карлос Алькарас вернулся к тренировкам

Теннис

Испанец планирует сыграть на турнире в Буэнос-Айресе

Карлос Алькарас вернулся к тренировкам

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях фотографии с тренировки на грунтовом корте в академии своего тренера Хуана-Карлоса Ферреро.

"Возвращение на грунт! Уже думаю о Буэнос-Айресе", — подписал снимки Алькарас.

Алькарас выступит на грунтовом турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), который пройдёт с 12 по 18 февраля.

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Карлос Алькарас
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