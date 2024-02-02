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Четвертая ракетка мира снялась с труниров WTA-1000 в Дохе и Дубае

Теннис

Теннисистка получила травму шеи

Четвертая ракетка мира снялась с труниров WTA-1000 в Дохе и Дубае

firstorderhistorians.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула снялась с турниров категории WTA-1000 в Дохе (Катар) и Дубае (ОАЭ), пишет пресс-служба WTA.

Причиной такого решения американки стала травма шеи.

Соревнования в Дохе пройдут с 11 по 17 февраля, а в Дубае — с 18 по 24 февраля.

Стоит отметить, что в прошлом году на турнире в Дохе Пегула дошла до финала, где проиграла польке Иге Швёнтек. В Дубае же Джессика добралась до полуфинала.

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