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Четвертая ракетка мира снялась с труниров WTA-1000 в Дохе и Дубае
Теннисистка получила травму шеи
firstorderhistorians.com
Четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула снялась с турниров категории WTA-1000 в Дохе (Катар) и Дубае (ОАЭ), пишет пресс-служба WTA.
Причиной такого решения американки стала травма шеи.
Соревнования в Дохе пройдут с 11 по 17 февраля, а в Дубае — с 18 по 24 февраля.
Стоит отметить, что в прошлом году на турнире в Дохе Пегула дошла до финала, где проиграла польке Иге Швёнтек. В Дубае же Джессика добралась до полуфинала.
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