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Монфис о Свитолиной: Помогла мне обрести уверенность, которую я уже потерял

Теннис
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Монфис о Свитолиной: Помогла мне обрести уверенность, которую я уже потерял

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, как вернулся на корт после травмы. Слова спортсмена цитирует Midi Libre:

"Когда я травмировал ногу, в жизни было много сложностей. Я понимал, что надолго. Тогда я сказал себе: "Может быть, это конец, мне 36, я снова должен чем-то жертвовать". Я поговорил с командой, с семьей. Элина помогла мне обрести уверенность, которую я уже потерял. Я дал себе последний шанс, сменив команду перед "Ролан Гаррос", смог восстановиться, поверить в себя и вернуться в порядок.

Надеюсь, я снова смогу хорошо выступать. Я по-прежнему хочу побеждать. Я надеюсь подняться выше 70-й строки и получать удовольствие от процесса. Я привыкаю почаще проигрывать. Когда ты проигрываешь раньше, все совсем по-другому. Но я по-прежнему наслаждаюсь игрой, поэтому все хорошо" – сказал Гаэль.

Напомним, что ранее Пегула снялась с турнира в Дохе.

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Элина Свитолина Гаэль Монфис
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