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Калинина и Цуренко получили соперниц на турнире в Абу-Даби

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Калинина и Цуренко получили соперниц на турнире в Абу-Даби

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Леся Цуренко (WTA №31) и Ангелина Калинина (WTA №32) получили соперниц в первом круге турнира в Абу-Даби.

На старте соревнований четвертая ракетка Украины будет играть против восьмой сеяной, нейтральной Людмилы Самсоновой (WTA №15).

Пятая ракетка нашего государства начнет турнир поединком против испанки Паулы Бадосы (WTA №83).

В случае побед в своих поединках наши теннисистки сыграют во втором круге соревнований друг против друга.

Напомним, что турнир серии WTA 500 в Абу-Даби состоится с 5 по 11 февраля.

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