Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калинина и Цуренко получили соперниц на турнире в Абу-Даби
Удачи девушкам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Леся Цуренко (WTA №31) и Ангелина Калинина (WTA №32) получили соперниц в первом круге турнира в Абу-Даби.
На старте соревнований четвертая ракетка Украины будет играть против восьмой сеяной, нейтральной Людмилы Самсоновой (WTA №15).
Пятая ракетка нашего государства начнет турнир поединком против испанки Паулы Бадосы (WTA №83).
В случае побед в своих поединках наши теннисистки сыграют во втором круге соревнований друг против друга.
Напомним, что турнир серии WTA 500 в Абу-Даби состоится с 5 по 11 февраля.
Популярное сейчас
- Де Дзерби: Мудрик нуждается в особом отношении
- Силы Обороны ликвидировали в сутки 880 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Реал подписал украинца, Динамо проиграло спарринг, бронь клубов УПЛ. Главные новости за 2 февраля
- Новак Джокович: Сколько теннисистов в истории способны добиться того, чего я достиг?
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО