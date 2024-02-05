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Елена Остапенко снялась с турнира WTA-500 в Абу-Даби
Причина снятия неизвестна
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Латвийская теннисистка, 11-я ракетка мира Елена Остапенко не выступит на хардовом турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), который стартовал сегодня, 5 февраля.
Остапенко была пятой сеяной на этом турнире и должна была сыграть с британской теннисисткой Хитер Уотсон в первом круге соревнований. Турнир в Абу-Даби продлится до 11 февраля.
Напомним, накануне Остапенко стала победительницей турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия).
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