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Елена Остапенко снялась с турнира WTA-500 в Абу-Даби

Теннис

Причина снятия неизвестна

Елена Остапенко снялась с турнира WTA-500 в Абу-Даби

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Латвийская теннисистка, 11-я ракетка мира Елена Остапенко не выступит на хардовом турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), который стартовал сегодня, 5 февраля.

Остапенко была пятой сеяной на этом турнире и должна была сыграть с британской теннисисткой Хитер Уотсон в первом круге соревнований. Турнир в Абу-Даби продлится до 11 февраля.

Напомним, накануне Остапенко стала победительницей турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия).

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Елена Остапенко
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