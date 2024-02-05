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Ангелина Калинина и Сюй Ифань не сумели одержать победу на старте парного турнира в Абу-Даби
А шансы были
Фото: Ubitennis
В понеделиник, 5 февраля Ангелина Калинина и Сюй Ифань уступили в первом круге WTA 500 в ОАЭ. Украинско-китайская пара не смогла обыграть представительницу Китая Чжань Хаоцин и Джулиану Олмос из Мексики.
Абу-Даби. Первый круг
Ангелина Калинина/Сюй Ифань (Украина/Китай) - Чжань Хаоцин/Джулиана Олмос (Китайский Тайбэй/Мексика, 3) 6:7(3), 4:6
Для Калининой и Сюй Ифань этот матч стал первым совместным. Сначала теннисистки упустили преимущество, ведя в матче 4:2, а в решающем сете сумелы выровнять ситуацию с 1:4, но не смогли перевести игру на тай-брейк.
Соперницы Чжань Хаоцин и Джулианы Олмос определятся позже.
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