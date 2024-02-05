Абу-Даби. Ангелина Калинина узнала имя соперницы в основной сетке одиночного разряда

Украинская теннисистка Ангелина Калинина узнала имя соперницы в одиночном разряде турнира в Абу-Даби.

Напомним, что предыдущая оппонентка снялась с турнира перед стартовым матчем соревнований.

Ангелина Калинина в своём стартовом матче в одиночном разряде встретится с Лучией Брондзетти, которая ранее проиграла в финальном раунде квалификации.

Итальянка вышла в первый круг благодаря снятию Паулы Бадосы из Испании, которая отказалась от участия на турнире в Абу-Даби из-за травмы спины.