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Абу-Даби. Ангелина Калинина узнала имя соперницы в основной сетке одиночного разряда
Первая оппонентка снялась с соревнований
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина узнала имя соперницы в одиночном разряде турнира в Абу-Даби.
Напомним, что предыдущая оппонентка снялась с турнира перед стартовым матчем соревнований.
Ангелина Калинина в своём стартовом матче в одиночном разряде встретится с Лучией Брондзетти, которая ранее проиграла в финальном раунде квалификации.
Итальянка вышла в первый круг благодаря снятию Паулы Бадосы из Испании, которая отказалась от участия на турнире в Абу-Даби из-за травмы спины.
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