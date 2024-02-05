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Впервые за 5 лет. Новак Джокович сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе
Сербский теннисист не достиг желаемого результат на AO и теперь попробует побороться за титул на турнире Indian Wells Masters
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что будет участвовать в турнире Indian Wells Masters в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Последний раз он выступал там в 2019 году. Сейчас он является пятикратным чемпионом этого турнира.
Сербский спортсмен находится на восстановлении сил после проигрыша в полуфинале Australian Open — 2024 действующему чемпиону турнира Яннику Синнеру. По словам тренера теннисиста, весь турнир AO пошёл изначально не так, поэтому Джоковичу просто следует двигаться дальше.
Напомним, что Indian Wells Masters пройдёт с 6 по 16 марта.
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