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Впервые за 5 лет. Новак Джокович сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе

Теннис

Сербский теннисист не достиг желаемого результат на AO и теперь попробует побороться за титул на турнире Indian Wells Masters

Впервые за 5 лет. Новак Джокович сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что будет участвовать в турнире Indian Wells Masters в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Последний раз он выступал там в 2019 году. Сейчас он является пятикратным чемпионом этого турнира.

Сербский спортсмен находится на восстановлении сил после проигрыша в полуфинале Australian Open — 2024 действующему чемпиону турнира Яннику Синнеру. По словам тренера теннисиста, весь турнир AO пошёл изначально не так, поэтому Джоковичу просто следует двигаться дальше.

Напомним, что Indian Wells Masters пройдёт с 6 по 16 марта.

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