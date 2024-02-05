Впервые за 5 лет. Новак Джокович сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что будет участвовать в турнире Indian Wells Masters в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Последний раз он выступал там в 2019 году. Сейчас он является пятикратным чемпионом этого турнира.

Сербский спортсмен находится на восстановлении сил после проигрыша в полуфинале Australian Open — 2024 действующему чемпиону турнира Яннику Синнеру. По словам тренера теннисиста, весь турнир AO пошёл изначально не так, поэтому Джоковичу просто следует двигаться дальше.

Напомним, что Indian Wells Masters пройдёт с 6 по 16 марта.